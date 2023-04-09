В Татарстане разработают проект для реставрации валяльной фабрики Родигиных

Объект находится в Кукморе по улице Ленина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане разработают проектную документацию для реставрации валяльной фабрики Родигиных. На эти цели из бюджета республики направят 3,1 миллиона рублей.

Согласно тендеру, объект находится в Кукморе по улице Ленина. Работы будут проводится в три этапа. Это разработка самого проекта, плана реставрации и историко-культурная экспертиза. От подрядчика требуется подготовить эскизный дизайн-проект, учитывающий музеи и выставочные залы, а также сметы и рабочие чертежи. Эти работы необходимо выполнить до конца сентября 2023 года.

Отметим, кукморская фабрика валяной обуви работает на базе торгового дома «Братья Комаровы» и фабрики «Братья Родыгины». До революции продукцией пользовались даже члены императорской семьи.

Напомним, ранее мы опубликовали материал о том, как выглядит речной порт Казани перед началом навигации 2023.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram