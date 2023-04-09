По словам очевидца, причиной массового замора рыб может быть связано с морозами зимы. Фото: скриншот

В казанском озере Большое Чуйково всплыли тысячи мертвых рыб. Об этом в социальных сетях сообщили жители Ново-Савиновского района города.

По словам очевидца, причиной массового замора рыб может быть связано с морозами зимы, из-за чего озеро промерзло до дна и морские жители задохнулись от нехватки кислорода. Также есть версия с отравлением, связанным с опасными химикатами или реагентами.

Кроме того, в связи с данной ситуацией поступают жалобы от жителей района на гнилостный запах, исходящего от озера. Разбираться с этим вопросом будут экологи. По их версии, причиной может стать токсический сброс сточных вод, но для этого нужно сделать химический анализ воды. После исследования всех анализов примут соответствующие меры.

Напомним, с начала года в Казани зарегистрировали 70 обращений о затоплении.

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