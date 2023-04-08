Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов высказался о смертной казни в России

Морозов отметил, что по умолчанию стоит за мораторий на смертную казнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов в своем telegram-канале высказался о смертной казни в России. По его мнению, есть основания для пересмотра решения Конституционного Суда по смертной казни, в частности, в отношении террористов.

Морозов отметил, что по умолчанию стоит за мораторий на смертную казнь. Депутат считает, что смертная казнь не является способом предотвращения тяжких преступлений, и что «всегда лучше не казнить, чем казнить». Однако в этом вопросе для него есть большое «но».

По словам депутата, когда вводился мораторий, страна жила в абсолютно ином международном пространстве. Сейчас оно сломано до такой степени, что не выполняется практически ни одно международное обязательство в отношении России, а также разрушены все договоры в области безопасности, считает Олег Морозов.

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