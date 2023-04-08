Заболеваемость идет на спад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Татарстане выявили 57 новых случаев коронавируса. При этом госпитализация потребовалась 12 заболевшим, а вылечилось 120 человек. Такую статистику в субботу, 8 апреля, привел федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 204 324 человек, 201 596 из которых переболели, а 2 010 - скончались. Коллективный иммунитет татарстанцев к COVID-19 не изменился и равняется 3,9%.

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