Жители Татарстана могут бесплатно распечатать в МФЦ фотографию для «Бессмертного полка»

Для печати подойдут как снимки из семейного архива, так и в электронном варианте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Татарстана могут бесплатно распечатать в МФЦ фотографию ветерана для «Бессмертного полка». Воспользоваться услугой можно до 6 мая.

Для печати подойдут как снимки из семейного архива, так и в электронном варианте. Фотографию отсканируют, а затем оформят в тематическую рамку в формате А4.

Желающим распечатать цветное фото ветерана рекомендовали обращаться заранее - доставка готовой фотографии может занимать до пяти дней, сообщает пресс-служба МФЦ.

Кроме того, татарстанцы могут принять участие в проекте «Лица Победы». Фотографию ветерана и сведения о нем загрузят в исторический онлайн-депозиторий. После проверки портрет появится в «народной экспозиции» на сайте проекты и в Музее Победы.

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