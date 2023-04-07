Министр юстиции Татарстана рассказал о записи к мировым судьям онлайн

ФОТО: Министерство юстиции РТ

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин рассказал о записи к мировым судьям онлайн сегодня, 7 апреля. Глава ведомства объяснил работу сервиса «Электронная очередь» на прямом эфире в Центре управления регионом.

Так, с 3 апреля с использованием «Электронной очереди» теперь можно записаться в судебный участок, чтобы ознакомиться с материалами дела или получить судебный акт, запросить выдачу исполнительного листа или архивного документа.

Кстати, 1 октября прошлого года на всех судебных участках мировых судей Татарстана уже запустили сервис онлайн-правосудия, который оснащен широким функционалом.

В Личном кабинете татарстанцы могут: Подавать жалобы, ходатайства и заявления в электронном виде. Обратиться с заявлением может и участник судебного процесса, и его представитель, которому необходимо приложить отсканированный образец доверенности к другим документам.

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