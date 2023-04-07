В Набережных Челнах начали строительство двух соципотечных 17-этажек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах начали строительство двух соципотечных 17-этажных домов, об этом сообщают в Государственном жилфонде при Президенте Республики Татарстан. В новостройках будет один подъезд на 170 квартир, в них переедут участники жилищных программ и молодые семьи Набережных Челнов.

Квартиры в новостройках после сдачи домов будут практически готовы к переезду – в них будет проведена чистовая отделка. Каждое жилье будет оборудовано необходимой сантехникой, счетчиками, регуляторами тепла, а также электроплитами и датчиками пожарной сигнализации.

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