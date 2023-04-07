Казанец задушил любовницу кошачьим поводком и теперь пойдет под суд

Задержанный мужчина уже полностью признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 36-летнего ранее судимого жителя Казани есть законная жена, но ему, видимо, хотелось ходить налево. Мужчина завел себе любовницу, причем старше себя – женщине было 47 лет.

28 января он пришел к ней в гости в квартиру по улице Колымской. Но романтики не случилось. Любовница начала угрожать мужчине, что расскажет об их отношениях его супруге. На этой почве между ними возник конфликт. В ярости казанец схватил шнурок, а также кошачий поводок, и задушил ими любовницу.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Его расследование завершено, обвинительное заключение утверждено, все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

К слову, в надзорном ведомстве отметили, что фигурант этого дела свою вину уже полностью признал.

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