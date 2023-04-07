Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика7 апреля 2023 6:44

Татарстан в два раза увеличил объем производства компьютеров и электроники

Индекс промпроизводства вырос на 0,7%
Адам САГАЛ
Хорошие показатели демонстрируют производства электрооборудования

Хорошие показатели демонстрируют производства электрооборудования

Фото: Андрей АБРАМОВ

В феврале 2023 года в Татарстане вырос объем промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное увеличение отмечено в выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий (+94,8%) и мебели (50,7%). Данные публикует Татарстанстат.

За два месяца текущего года индекс промпроизводства вырос на 0,7%. Хорошие показатели демонстрируют производства электрооборудования, одежды, ремонт и монтаж машин и оборудования. Ухудшились показатели производства у обработчиков древесины (минус 36,8%), производителей текстильных изделий (33,4%), химических веществ и продуктов (21,1%).

Ранее мы сообщали, что в Татарстане начали производить фрезерные станки. Крупноузловая сборка первой партии началась на предприятиях ассоциации станкостроения «ТатПромСтан».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram