В Татарстане изменили состав правления Фонда обязательного медицинского страхования

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана

В Татарстане изменили состав правления территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Распоряжение подписано премьером-министром республики Алексеем Песошиным.

Таким образом, в состав правления вошли два человека: министр здравоохранения республики Марсель Миннулин и вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Выведено из состава правления два человека. Начальник управления по вопросам ЗОЖ аппарата кабинета министров Гузель Шакирова. Она умерла в конце декабря прошлого года на 54 году жизни. И бывший министр здравоохранения Марат Садыков, который также умер в 53 года в конце января.

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