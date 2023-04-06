Следком Татарстана раскрыл детали по уголовному делу директора Казанского ипподрома

Гильфанов с 2018 по 2020 подавал фиктивные документы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Татарстана раскрыл детали по уголовному делу директора Казанского ипподрома Марата Гильфанова.

По версии следователей он, пользуясь служебным положением, подавал фиктивные документы для получения субсидий по государственной программе. Таким образом ин и ряд других лиц (которые не установлены) заполучил чуть менее 9 млн (8,9) рублей из регионального бюджета.

Согласно материалам дела, Гильфанов с 2018 по 2020 подавал фиктивные документы в Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом министерства сельского хозяйства.

Напомним, что ранее ему было предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере.

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