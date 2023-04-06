Больше всего перепады будут ощущаться в последний день недели — в воскресенье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане синоптики спрогнозировали «температурные качели» с перепадами от −7 до +15 градусов. По словам синоптиков регионального Гидрометцентра, такая погода продлится в республике до конца этой недели.

Завтра, в пятницу, утром и днем местами ожидаются сильный ветер с северо-востока. Температура воздуха ночью будет от минус трех до плюс двух градусов. Днем ожидается от 5 до 10 градусов выше нуля.

Больше всего перепады будут ощущаться в последний день недели — в воскресенье. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2-7 градусов. Днем же температура поднимется до 10-15 градусов тепла.

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