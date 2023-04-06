В Набережных Челнах директором школы №5 назначена Алена Шамсуллина

Алмаз Адилов перешел на аналогичный пост в полилингвальный комплекс «Адымнар» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах школой №5 будет руководить преподаватель истории Алена Шамсуллина. Она назначена директором. Ранее педагог работала в этой же школе учителем.

Предыдущий директор Алмаз Адилов перешел на аналогичный пост в полилингвальный комплекс «Адымнар», который находится в Елабуге.

Шамсуллина до повышения работала в том же учреждении, которым теперь руководит. Ее специализация по диплому – социальный педагог, учитель истории.

Школа №5 основана в 1970 году. Сегодня здесь обучаются более 500 детей и трудятся более 30 педагогов.

Ранее мы сообщали, что в Челнах школьники на каникулах смогут зарабатывать до 22 тысяч рублей.

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