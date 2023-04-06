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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 12:25

В Казани суд арестовал директора ипподрома по делу о мошенничестве

Марат Гильфанов отправлен в СИЗО на два месяца
Адам САГАЛ
Следствие оценивает ущерб в 9 миллионов рублей

Следствие оценивает ущерб в 9 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор ипподрома Марат Гильфанов был арестован сегодня, 6 апреля, в Советском районном суде Казани. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации следствия, руководитель причастен к аферам с субсидиями, которые выделялись на поддержку племенного животноводства. Предполагается, что составлялись фиктивные договоры о покупке лошадей. В документах значилась сумма почти в 12 миллионов рублей, а на самом деле животные стоили порядка трех миллионов рублей. Следствие оценивает ущерб в 9 миллионов рублей.

Прокуратура предлагала отправить Гильфанова под домашний арест, мотивируя это тем, что у обвиняемого трое детей. Следствие же настаивало на отправке в СИЗО. В результате суд прислушался к мнению следователей – Марат Гильфанов отправлен в СИЗО на два месяца.

Ранее мы сообщали, что в Казани за пропаганду ЛГБТ задержаны двое блогеров-иностранцев.

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