В Татарстане стартовал ремонт моста на трассе Казань — Оренбург

Мост через реку Архаровку имеет протяженность 570 метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане стартовал ремонт моста через реку Архаровку на трассе Казань — Оренбург. Запланированные работы будут закончены в ноябре 2024 года.

Дорожники отремонтируют восемь опор, пролетное строение и обновят деформационные швы. Также будет уложен выравнивающий армированный слой из бетона на мостовом полотне, нанесена гидроизоляция. После этого будет уложен новый асфальт и установлены барьерные ограждения.

Пока же на участке проводят подготовительные работы.

Напомним, мост через реку Архаровку имеет протяженность 570 метров.

Ранее мы сообщали, что на обходе Набережных Челнов завершено строительство временного моста через Каму.

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