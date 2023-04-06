Сергей Когогин призвал решать проблему оттока молодежи из Набережных Челнов

В Челнах нужно создавать привлекательную среду, чтобы молодежь не уезжала. Фото: пресс-служба раиса РТ

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в рамках семинара-совещания с главами передовых инженерных школ заявил, что значительная часть талантливой молодежи уезжает из Набережных Челнов. Он считает, что в городе нужно создавать привлекательную среду, чтобы молодежь не уезжала.

- Одна из проблем, которую мы сегодня решаем, заключается в том, что значительная часть талантливой молодежи, к сожалению, покидает наш город. Наверное, дешевле было бы создавать условия для притока специалистов извне, но это наш город, в котором мы работаем, и Набережные Челны навсегда останутся центром для КАМАЗа, - сказал Сергей Когогин.

В Набережных Челнах на площадях IT-парка сегодня, 6 апреля, проходит семинар-совещание с главами передовых инженерных школ. Участие в мероприятии принимают также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики напомнил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача восстановить технологический суверенитет страны. Одним из инструментов достижения цели являются передовые инженерные школы. В Татарстане будут созданы три таких образовательных учреждения – на базе КФУ, университета Иннополис и КНИТУ.

Ранее мы сообщали, что в Челнах жители смогут проголосовать за благоустройство парков и скверов. Принять участие в опросе можно с 15 апреля до 31 мая на портале Госуслуг Татарстана и на сайте «Городская среда» в мобильном приложении «Услуги республики». Участником может стать житель от 14 лет.

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