В Казани за пропаганду ЛГБТ задержаны двое блогеров-иностранцев

На парней пожаловался один из пользователей сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани задержаны блогеры из Китая и Грузии. Одному из них 21 год, другому – 24. Иностранцам вменяют статью о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщили сами блогеры.

По предварительной информации, на парней пожаловался один из пользователей сети. Он заявил, что иностранцы публикуют запрещенный контент.

Статья, по которой задержали блогеров, влечет наложение штрафа. Для физических лиц его сумма может достигать 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Казани будут судить экс-доцента Высшей школы экономики за взятки.

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