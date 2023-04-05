В Казани будут судить экс-доцента Высшей школы экономики за взятки

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани будут экс-доцента Высшей школы экономики на взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением бывшей преподавательницы КНИТУ-КХТИ передано в суд Советского района столицы Татарстана.

Следователи считают, что 43-летняя доцент кафедры «Экономика, организация и управление производством» с 2017 по 2021 год принимала от студентов «благодарность» за положительные оценки без реальной проверки их знаний. Сумма взяток составляла от 46 до 130 тысяч рублей.

В настоящее время женщина уволена и находится под подпиской о невыезде.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram