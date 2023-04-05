В Чебоксарах отменили концерт группы «Ночные снайперы»

Лидер группы Диана Арбенина ситуацию пока никак не прокомментировала. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В столице Чувашии отменили концерт рок-группы «Ночные снайперы», который должен был пройти в ледовом дворце «Чебоксары Арена» 14 апреля. Об этом заявил глава города Денис Спирин.

В telegram-канале мэра спросили: «Почему в городе будет выступать артист (Диана Арбенина), который выступает против СВО?» Денис Спирин ответил, что концерт отменен, организатора уже уведомили об этом.

Купить билеты на концерты группы, запланированные на следующей неделе в Казани, Ижевске и Перми, все еще можно. Лидер группы Диана Арбенина ситуацию пока никак не прокомментировала.

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