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НовостиЗвезды5 апреля 2023 13:28

В Чебоксарах отменили концерт группы «Ночные снайперы»

Об этом заявил мэр города Денис Спирин
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Лидер группы Диана Арбенина ситуацию пока никак не прокомментировала.

Лидер группы Диана Арбенина ситуацию пока никак не прокомментировала.

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В столице Чувашии отменили концерт рок-группы «Ночные снайперы», который должен был пройти в ледовом дворце «Чебоксары Арена» 14 апреля. Об этом заявил глава города Денис Спирин.

В telegram-канале мэра спросили: «Почему в городе будет выступать артист (Диана Арбенина), который выступает против СВО?» Денис Спирин ответил, что концерт отменен, организатора уже уведомили об этом.

Купить билеты на концерты группы, запланированные на следующей неделе в Казани, Ижевске и Перми, все еще можно. Лидер группы Диана Арбенина ситуацию пока никак не прокомментировала.

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