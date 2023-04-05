В Татарстане могут прекратить трансляцию из гнезда орланов

Времени для принятия решения остается немного Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оператор связи прекратил предоставлять безлимитный интернет для орнитологов национального парка «Нижняя Кама». Теперь за ведение трансляции из гнезда орлов специалистам нужно платить, выставлен первый счет на 2 тысячи рублей. Об этом рассказал орнитолог Ринур Бекмансуров.

- Сколько потребуется финансов на полный месяц, мы пока еще не знаем, но, вероятно, не менее 5 тысяч рублей. Такие расходы мы, конечно, не вытянем, — сказал орнитолог.

Специалисты решают, как спасти проект. Рассматривается вариант смены провайдера. Заменять сим-карту придется ночью – чтобы не напугать птиц. Совсем скоро орланы должны отложить яйца, поэтому времени для принятия решения остается немного.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане предупредили об угрозе птичьего гриппа из-за перелетных птиц.

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