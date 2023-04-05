В Тукаевском районе простились с погибшими в зоне СВО братьями

Одному брату было 27 лет, другому - 34 года. Фото: пресс-служба Тукаевского района

В селе Шильнебаш Тукаевского района Татарстана сегодня, 5 апреля, простились с двумя братьями, которые погибли в зоне СВО. В последний путь проводили Артема и Станислава Шамукаевых. Младшему брату было 27 лет, старшему – 34 года.

Проститься с бойцами помимо родных и близких приехали глава района Фаил Камаев и помощник премьер-министра Татарстана Дауфит Хамадишин.

Ранее мы сообщали, что в Пестречинском районе Татарстана в один день простились с двумя погибшими на СВО бойцами.

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