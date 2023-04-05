Детская больница на берегу Казанки будет рассчитана на 450 койко-мест

В больнице, которую называют аналогом ДРКБ, будет круглосуточный стационар Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На берегу Казанки на улице Гаврилова будет построена новая детская больница. Медучреждение будет состоять из двух блоков с расчетом на 450 койко-мест. Площадь больницы составит около 60 тысяч квадратных метров, здание будет семиэтажным.

В больнице, которую называют аналогом ДРКБ, будет круглосуточный стационар с лечебными отделениями, диагностическое отделение и дневной стационар. Предусмотрен здесь и конференц-зал на 350 мест, помещения для переговоров, кафе, и столовая.

Сейчас идет поиск подрядчика для разработки проектной документации. На эти цели выделено чуть более 100 миллионов рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана. Предусмотрено софинансирование и в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram