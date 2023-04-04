Налогом с вкладов будут облагаться доходы по процентам от 75 тысяч рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
В 2024 году жители Татарстана впервые заплатят налог с процентов по вкладам. Об этом сегодня, 4 апреля, рассказал глава Управления Федеральной налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин.
По его словам, налоги с процентов по вкладам, которые были получены в 2021 и 2022 годах, начисляться не будут. Однако уже с 2023 нужно будет заплатить налог за минусом вычета, который предусмотрен законодательством. Сафиуллин отметил, что ключевая ставка не превысит 7,5%. Налогом с вкладов будут облагаться доходы по процентам от 75 тысяч рублей за год.
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