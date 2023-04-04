Жителей Казани приглашают на бесплатные курсы по татарскому языку

В группы набирают по 15 человек Фото: Наиля ГАЛИМОВА

С 15 апреля в Казани начнутся бесплатные курсы по татарскому языку «Ярар». Они продлятся три месяца. Организаторы обещают, что по окончанию интенсива, его участники смогут свободно рассказать о себе и делиться новостями. В группы набирают по 15 человек.

Вести курсы будет педагог с пятилетним опытом Эльвира Зиннатулина, а сами занятия будут длиться по 1,5 часа и проходить по субботам в 11.00 и 13.00. Об этом рассказали в Национальной библиотеке Татарстана. Чтобы стать участником интенсива нужно зарегистрироваться здесь.

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