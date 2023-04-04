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НовостиЗдоровье4 апреля 2023 10:28

Врачи Набережных Челнов могут прослушать ритмы сердца на расстоянии до 300 км

Это возможно благодаря разработке медика из БСМП
Роман ЕФРЕМОВ
Результаты отправляются врачам по электронной почте

Результаты отправляются врачам по электронной почте

Фото: принтскрин видео.

Врачи БСМП Набережных Челнов могут обследовать пациентов даже из отдаленных районов Татарстана. К примеру, это можно сделать с помощью беспроводного фонендоскопа. Такой прибор позволяет прослушать ритмы сердца или легкие на расстоянии 200-300 километров. Прибор разработал сердечно-сосудистый хирург БСМП Роберт Баязитов. Результаты отправляются врачам по электронной почте.

Также специалисты проводят телемедицинские консультации для других медиков, помогают в правильной постановке диагноза.

Ранее мы сообщали, что в Казани из печени женщины врачи удалили червей-паразитов, разрушающих ее организм 10 лет подряд.

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