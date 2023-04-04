Врачи Набережных Челнов могут прослушать ритмы сердца на расстоянии до 300 км

Результаты отправляются врачам по электронной почте Фото: принтскрин видео.

Врачи БСМП Набережных Челнов могут обследовать пациентов даже из отдаленных районов Татарстана. К примеру, это можно сделать с помощью беспроводного фонендоскопа. Такой прибор позволяет прослушать ритмы сердца или легкие на расстоянии 200-300 километров. Прибор разработал сердечно-сосудистый хирург БСМП Роберт Баязитов. Результаты отправляются врачам по электронной почте.

Также специалисты проводят телемедицинские консультации для других медиков, помогают в правильной постановке диагноза.

Ранее мы сообщали, что в Казани из печени женщины врачи удалили червей-паразитов, разрушающих ее организм 10 лет подряд.

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