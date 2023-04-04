Заинская ГРЭС получила разрешение от Минэнерго не закрывать четыре энергоблока

Удалось до 2024 года отложить закрытие четырех энергоблоков Заинской ГРЭС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компании «Татэнерго» удалось до 2024 года отложить закрытие четырех энергоблоков Заинской ГРЭС, общая мощность которых составляет 800 мегаватт. Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу компании.

На предприятии пояснили, что в Минэнерго РФ 30 марта был подписан приказ, который позволил «устранить рассогласованность подготовленных документов правительства РФ, регламентирующих проведение конкурентного отбора мощности проектов модернизации и оплату мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности».

Ранее компанией был перенесен срок поставки мощности с ПГУ-850 МВт с 2025 года на 2026-й. Причиной стала заморозка проекта модернизации из-за отказа General Electric поставить турбину. В результате с января текущего года компания из Татарстана не получала платежи за мощность.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане открыли прием заявок от бизнеса на получение статуса «социальное предприятие».

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