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НовостиЭкономика4 апреля 2023 8:45

Заинская ГРЭС получила разрешение от Минэнерго не закрывать четыре энергоблока

Срок отложен до 2024 года
Адам САГАЛ
Удалось до 2024 года отложить закрытие четырех энергоблоков Заинской ГРЭС

Удалось до 2024 года отложить закрытие четырех энергоблоков Заинской ГРЭС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компании «Татэнерго» удалось до 2024 года отложить закрытие четырех энергоблоков Заинской ГРЭС, общая мощность которых составляет 800 мегаватт. Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу компании.

На предприятии пояснили, что в Минэнерго РФ 30 марта был подписан приказ, который позволил «устранить рассогласованность подготовленных документов правительства РФ, регламентирующих проведение конкурентного отбора мощности проектов модернизации и оплату мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности».

Ранее компанией был перенесен срок поставки мощности с ПГУ-850 МВт с 2025 года на 2026-й. Причиной стала заморозка проекта модернизации из-за отказа General Electric поставить турбину. В результате с января текущего года компания из Татарстана не получала платежи за мощность.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане открыли прием заявок от бизнеса на получение статуса «социальное предприятие».

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