Также выросло и население Казани. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За год население Набережных Челнов выросло почти на 17,4 тысячи человек. Об этом сообщают данные по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года.

Согласно переписи, в январе 2023 года в городе насчитывалось 545,8 тысячи человек. А годом ранее этот показатель составлял 528,4 тысячи человек.

Кроме того, население Казани выросло на 55,6 тысячи человек. Так, на начало года в столице Татарстана проживало 1,3 миллиона человек.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году смертность населения в Татарстане сократилась на четверть.

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