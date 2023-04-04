Также выросло и население Казани.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За год население Набережных Челнов выросло почти на 17,4 тысячи человек. Об этом сообщают данные по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года.
Согласно переписи, в январе 2023 года в городе насчитывалось 545,8 тысячи человек. А годом ранее этот показатель составлял 528,4 тысячи человек.
Кроме того, население Казани выросло на 55,6 тысячи человек. Так, на начало года в столице Татарстана проживало 1,3 миллиона человек.
Ранее мы сообщали, что в 2022 году смертность населения в Татарстане сократилась на четверть.
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