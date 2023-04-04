В Татарстане ожидается увеличение средней продолжительности жизни до 75 лет

Показатель смертности населения планируется снизить к 2025 году до 13 человек на тысячу населения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане ожидаемая продолжительность жизни к 2025 году должна достигнуть 75,03 года. Такой показатель установлен правительством республики. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. В нем указано, что к четвертому кварталу 2023 года индикатор должен достичь 74,06 года, а в 2024-м — 74,55 года.

Показатель смертности населения планируется снизить к 2025 году до 13 человек на тысячу населения. Также к этому сроку должны снизиться показатели смертности среди трудоспособного населения (с 526,5 на 100 тысяч человек до 420).

Ранее власти Нижнекамска озвучили самые частые причины смерти жителей. На первом месте оказались сердечно-сосудистые заболевания.

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