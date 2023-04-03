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НовостиПолитика3 апреля 2023 12:37

В 2024 году в Казани состоится саммит БРИКС

Соответствующий указ подписан президентом РФ
Адам САГАЛ
На данный момент в БРИКС состоят пять государств

На данный момент в БРИКС состоят пять государств

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2024 году саммит БРИКС состоится в Казани. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Наша страна будет председательствовать в следующем году в объединении.

На данный момент в БРИКС состоят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Еще 13 хотят присоединиться, шесть уже подали заявки. По информации посла ЮАР в Москве Макетуки, это Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее мы сообщали, что посол Мозамбика планирует посетить KazanForum.

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