В 2024 году в Казани состоится саммит БРИКС

На данный момент в БРИКС состоят пять государств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2024 году саммит БРИКС состоится в Казани. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Наша страна будет председательствовать в следующем году в объединении.

На данный момент в БРИКС состоят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Еще 13 хотят присоединиться, шесть уже подали заявки. По информации посла ЮАР в Москве Макетуки, это Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее мы сообщали, что посол Мозамбика планирует посетить KazanForum.

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