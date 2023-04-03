В Татарстане утверждена программа популяризации IT-специальностей

За реализацию программы ответственен министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа популяризации IT-специальностей на 2023-2025 годы утверждена в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным. За реализацию несет ответственность министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Так, в рамках программы запланировано проведение образовательно-просветительских мероприятий по популяризации IT-специальностей, анализ рынка труда РТ в IT-сфере; рассмотрение вопроса увеличения контрольных цифр приема по IT-специальностям в 2025-м и другое.

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