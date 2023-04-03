Сбежавшему из украинской тюрьмы челнинцу помогли вернуться в Россию

Сейчас решается вопрос относительно медицинского обследования Виталия и поиска ему работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Татарстане по городу Набережные Челны Ольга Силаичева рассказала о том, как волонтеры помогли вернуться в Россию мужчине, который бежал из украинской тюрьмы.

Как рассказала специалист, Виталий 10 лет назад переехал жить в Киев, оставаясь при этом гражданином России. Из-за наличия российского паспорта в 2022 году он сначала подвергался гонениям, а затем и вовсе был заключен в тюрьму.

- Без предъявления каких-либо обвинений, - уточнила Силаичева.

Позже мужчине удалось сбежать, он отправился в Молдавию. Оттуда вернуться в Россию ему помогли работники фонда «Своих не бросаем». Сейчас решается вопрос относительно медицинского обследования Виталия и поиска ему работы.

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