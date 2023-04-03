Мэр Набережных Челнов попросил не заливать химией парки и скверы

Обработка будет проведена раньше на две недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил не заливать химией общественные пространства города – парки и скверы. Так он прокомментировал доклад главного санитарного врача Ильгязара Бариева.

- Обрабатывать можно и нужно, но совсем уж все химией не заливайте. Люди и сами должны соблюдать необходимые меры безопасности, - напомнил мэр.

Бариев ранее сообщил, что из-за ранней весны клещи проснулись раньше обычного. В связи с этим обработка также будет проведена раньше на две недели.

- Соответствующие службы предупреждены, оценка проведенных работ будет выполнена нашими специалистами. В этом году дополнительно внесли площади кладбищ и новых общественных пространств, - уточнил Бариев.

Ранее мы сообщали, что жителей Набережных Челнов начали прививать от клещевого энцефалита.

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