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НовостиОбщество2 апреля 2023 13:29

Житель Нижнекамска убил свою возлюбленную в праздничную ночь

59-летний мужчина предстанет перед судом в Татарстане
Марина ДОЛГОВА
Ночью 1 января в Нижнекамске разыгралась кровавая драма

Ночью 1 января в Нижнекамске разыгралась кровавая драма

Фото: Анна МАКАРОВА

В новогоднюю ночь 2023 года в одной из квартир на улице Вокзальной в Нижнекамске праздничное веселье перетекло в кровавую трагедию.

По версии следствия, 59-летний ранее судимый мужчина во время застолья с алкогольными напитками поссорился со своей сожительницей. Словесная перепалка закончилась смертью женщины – возлюбленный в пьяном угаре напал на нее с кухонным ножом. От пяти ударов потерпевшая скончалась на месте.

Несмотря на то, что свою вину рецидивист не признавал, суд на время следствия заключил его под стражу. В настоящее время уголовное дело по статье «убийство» с обвинительным заключением передано в суд.

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