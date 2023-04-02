В Татарстане простились с погибшим на время СВО 23-летним Ильназом Егембердиевым

ФОТО: «Актаныш-информ» ВК

В Актанышском районе Республики Татарстан простились с 23-летним Ильназом Егембердиевым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом пишет государственная газета «Актаныш-информ». Сообщается, что у героя остались жена и маленькая дочка.

Похоронили бойца 31 марта в деревне Новое Байсарово, несмотря на то, что в последнее время парень проживал в Набережных Челнах. Также известно, что Ильназ окончил Камский строительный колледж, после чего трудоустроился в местную сельскохозяйственную компанию.

Почтили память героя минутой молчания.

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