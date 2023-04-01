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НовостиОбщество1 апреля 2023 15:02

В Казани пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Она пройдет 6 апреля
Елена СКВОРЦОВА
Она будет организована по адресу проспект Победы, 141

Она будет организована по адресу проспект Победы, 141

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 6 апреля пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она будет организована по адресу проспект Победы, 141 (у главной сцены) с 12.00 до 15.00.

Во время работы мероприятия свою помощь будут оказывать волонтеры «Доброй Казани», а также переводчики с языка жестов. Участники смогут найти себе вакансию, познакомиться с работодателями или составить грамотное резюме со специалистами для дальнейшего трудоустройства.

Чтобы стать участником ярмарки, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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