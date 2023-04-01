Глава Лаишевского района Татарстана встретился с мобилизованными

На встречу с главой района пришло пять парней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов встретился с мобилизованными, которые приехали в отпуск из зоны СВО. На встречу с ним пришло пять парней.

Глава района поприветствовал их и поблагодарил за защиту страны и ее интересов. Те, в свою очередь рассказали, что у всех бойцов отличный настрой, но многие переживают за свои семьи, которые остались дома. Зарипов успокоил их и сказал, что власти обеспечат для семей мобилизованных все необходимые условия и сделают все, чтобы бойцы не переживали за своих родных и близких.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram