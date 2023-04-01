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НовостиОбщество1 апреля 2023 10:32

На трассе в Ядринском районе Чувашии произошло смертельное ДТП с участием 4 машин

В результате аварии один человек погиб
Елена СКВОРЦОВА
Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Вчера, 31 марта, в районе восьми вечера на 585 километре дороги М-7 «Волга» в Ядринском районе произошло ДТП с участием четырех машин.

По предварительной информации, 18-летний водитель BMW выехал на встречку, где столкнулся с тягачом Scania. В результате столкновения легковую машину отбросило на КАМАЗ. В это же время 38-летняя женщина за рулем Opel Astra врезалась в тягач. Кроме нее в машине также был девятилетний ребенок. В результате происшествия, водитель BMW скончался на месте от полученных травм, а ребенок госпитализирован с ушибом живота. К счастью, он был пристегнут ремнем безопасности.

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