По прогнозам синоптиков в апреле температура в регионе будет выше нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр Татарстана рассказал про погоду в республике на весенне-летний период. По прогнозам синоптиков в апреле температура в регионе будет выше нормы. Количество осадков останется прежним, а вот температура воздуха будет равна 5,4 градусам выше нуля, для столицы республики на 5,8 градусов.

В мае среднемесячная температура составит 13,6 градусов, в июне — 17,8, в июле — 19,9, а в августе — 17,7. Как сообщают специалисты, сентябрь тоже будет теплее обычного. Его среднемесячная температура составит 11,9 градусов выше нуля.

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