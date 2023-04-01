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НовостиОбщество1 апреля 2023 9:31

Гидрометцентр Татарстана рассказал про погоду в республике на весенне-летний период

Апрель в Татарстане будет теплее, чем обычно
Елена СКВОРЦОВА
По прогнозам синоптиков в апреле температура в регионе будет выше нормы

По прогнозам синоптиков в апреле температура в регионе будет выше нормы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр Татарстана рассказал про погоду в республике на весенне-летний период. По прогнозам синоптиков в апреле температура в регионе будет выше нормы. Количество осадков останется прежним, а вот температура воздуха будет равна 5,4 градусам выше нуля, для столицы республики на 5,8 градусов.

В мае среднемесячная температура составит 13,6 градусов, в июне — 17,8, в июле — 19,9, а в августе — 17,7. Как сообщают специалисты, сентябрь тоже будет теплее обычного. Его среднемесячная температура составит 11,9 градусов выше нуля.

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