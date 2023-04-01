Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах на «КАМАЗе» отменили масочный режим. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Об этом написала корпоративная газета предприятия. Напомним, что такие меры были введены с 20 декабря прошлого года из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Татарстане начала улучшаться ситуация с заболеваемостью гриппом. Это говорит о завершении неблагоприятной эпидобстановки в республике. Напомним, что за 12 недель эпидсезона в Татарстане было зарегистрировано чуть более 13 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Это на 40% ниже эпидемического порога.

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