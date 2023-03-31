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НовостиОбщество31 марта 2023 17:37

В Казани на улице Баумана остановились «Часы влюбленных»

Вот уже несколько дней часы неправильно показывают время
Елена СКВОРЦОВА
Часы появились на своем месте в 1999 году

Часы появились на своем месте в 1999 году

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани на улице Баумана остановились «Часы влюбленных». Об этом сообщило издание «Бизнес Online». В администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани им рассказали, что в первый день апреля специалисты проведут диагностику часов и установят причину их поломки.

Напомним, что часы появились на своем месте в 1999 году, а в 2013 их уже отправляли на ремонт в Чистополь. Их создателем является скульптор Игорь Башмаков. Он также известен и по другим достопримечательностям столицы Татарстана. Например, по «Карете Екатерины II» или по «Коту Казанскому».

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