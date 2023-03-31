Жители Татарстана стали чаще обращаться в органы власти на татарском языке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Татарстана стали чаще обращаться в органы власти на татарском языке. Такую статистику по итогам 2022 года привел министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин. По его словам, если в 2021 году жителям республики было дано 2,6 тысяч ответов на татарском языке, то в 2022 эта сумма увеличилась до 11,3 тысяч. Количество обращений на русском снизилось с 86,8 до 71,3 тысяч.

В органах местного самоуправления цифра меньше. Количество обращение на татарском языке в 2022 году составило 881, а вот доля нормативно-правовых актов, опубликованных на татарском языке, в прошлом году составила 100%.

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