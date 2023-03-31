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НовостиОбщество31 марта 2023 16:43

В Татарстане за эпидсезон от гриппа и его осложнений умер один человек

Зафиксировано за 2023 год более 13 тысяч случаев гриппа и ОРВИ
Марина ДОЛГОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за текущий эпидпериод зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа и его осложнений. Об этом сообщил Владимир Жаворонков, замминистра здравоохранения Республики. По его словам, осложнения после болезни могут быть разными – как ближнесрочными, так и отсроченными.

Именно от осложнений, которые дает грипп, человек может скончаться. Жаворонков также отметил, что летальные последствия может принести любое заболевание, а не только грипп.

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