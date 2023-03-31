Движение ограничат в двух районах Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время ямочного ремонта в Казани ограничат движение на 35 улицах с 31 марта по 15 мая. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничения будут распространяться на участки проезжей части по улицам двух районов: Вахитовского и Советского. В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что они будут вводиться локально, а автомобилистам необходимо следить за временными дорожными знаками.

Отметим, что в 2023 году ямочный ремонт начался 13 марта. В первую очередь работы ведутся на дорогах с активным трафиком, в спальных районах, рядом с соцобъектами и по маршрутам общественного транспорта. Планируется, что всего будет отремонтировано порядка 30 тысяч кв м дорожного полотна. Полный список улиц, где будет ограничено движение, можно посмотреть здесь.

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