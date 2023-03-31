На капитальный ремонт дома инвалидов в Казани выделили 21 миллион рублей

ФОТО: kzn.ru

Сейчас в Приволжском районе Казани активно идёт ремонт дома, в части которого живут инвалиды-колясочники реабилитационного центра «Восхождение». Речь идёт о четырехэтажке №43 на улице Дубравной, в нем на сегодняшний день проживает порядка 117 человек.

В планах обновление кровли и установка узла погодного регулирования. Стоимость капремонта, по информации мэрии Казани, составит более 21 млн рублей. Половина работ на сегодняшний день уже выполнена.

Завершить обновление здания планируют до 1 июля этого года.

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