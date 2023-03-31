Исполком Набережных Челнов объявил аукцион на покупку 24 автобусов

Общая вместимость автобусов должна составлять 105 человек. Фото: пресс-служба мэрии

Исполком Набережных Челнов закупит 24 больших автобуса для городских пассажирских перевозок. На эти цели выделено почти 300 миллионов рублей. Соответствующий заказ появился на портале госзакупок.

В сопутствующей документации указано, что городу нужны низкопольные автобусы синего цвета 2023 года выпуска, оборудованные системой мониторинга GPS / ГЛОНАСС. Гарантия на транспорт должна предоставляться на два года или на 150 тысяч километров пробега. Общая вместимость автобусов должна составлять 105 человек, количество сидячих мест – 28.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 7 апреля, а победителя определят 10 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах официально выделили 300 миллионов рублей на новые автобусы.

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