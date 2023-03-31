В Челнах жители смогут проголосовать за благоустройство парков и скверов

Всего для голосования было предложено восемь общественных пространств. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Набережных Челнах с 15 апреля жители смогут принять участие в голосовании по выбору общественных пространств и дворов, которые в 2024 году благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

По словам чиновника, всего для голосования было предложено восемь общественных пространств. Это парк Культуры и отдыха, парк Прибрежный, парк в 64-м микрорайоне, площадь у мечети «Джамиг», озеро в поселке «Чаллы Яр», сквер в 69-м микрорайоне, набережные имени Фикрята Табеева и имени Габдуллы Тукая.

Кроме того, в программу благоустройства вошли 19 дворовых территорий. В 2023 году их отремонтируют в количестве 84.

Отметим, принять участие в голосовании можно до 31 мая на портале Госуслуг Татарстана и на сайте «Городская среда» в мобильном приложении «Услуги республики». Участником может стать житель от 14 лет.

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