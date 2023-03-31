Событие продлится до 22 июня во всех регионах России. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани 20 апреля стартует благотворительная акция «Красная гвоздика», посвященная помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Событие продлится до 22 июня во всех регионах России, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».

В рамках мероприятия жители и гости города смогут приобрести памятные значки в магазинах, на онлайн-площадках, а также в общественных местах. Средства, вырученные с продажи атрибутики, направят на закупку лекарств, инвалидных колясок, слуховых аппаратов, протезов и вещей, необходимых ветеранам.

Напомним, в 2022 году в Казани насчитывалось 5 199 ветеранов Великой Отечественной войны. 132 из них принимали непосредственное участие в страшных событиях 1941-1945 годов.

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