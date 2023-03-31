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НовостиОбщество31 марта 2023 6:46

В Казани 20 апреля стартует благотворительная акция «Красная гвоздика»

Она посвящена помощи ветеранам Великой Отечественной войны
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Событие продлится до 22 июня во всех регионах России.

Событие продлится до 22 июня во всех регионах России.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани 20 апреля стартует благотворительная акция «Красная гвоздика», посвященная помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Событие продлится до 22 июня во всех регионах России, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».

В рамках мероприятия жители и гости города смогут приобрести памятные значки в магазинах, на онлайн-площадках, а также в общественных местах. Средства, вырученные с продажи атрибутики, направят на закупку лекарств, инвалидных колясок, слуховых аппаратов, протезов и вещей, необходимых ветеранам.

Напомним, в 2022 году в Казани насчитывалось 5 199 ветеранов Великой Отечественной войны. 132 из них принимали непосредственное участие в страшных событиях 1941-1945 годов.

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