Боец из Буинска приехал к маме с белыми орхидеями и благодарностью командира

Женщина встретила сына со слезами радости Фото: принтскрин видео.

Мобилизованный из Буинского района Татарстана, вернувшись в отпуск из зоны СВО, после встречи с женой и сыном поехал с маме с белыми орхидеями и благодарностью командира. Момент их встречи показал глава района Ранис Камартдинов. На кадрах растроганная женщина встречает своего сына со слезами радости.

- Наш боец - настоящий герой. Вместе с ним к маме вернулась и благодарность от командира части, - сообщил Камартдинов.

В тексте документа говорится, что парень мужественно и профессионально выполняет задачи, которые ему ставят командиры.

- Неоднократно первым шел туда, где требовалась помощь боевым товарищам, словом и делом помогая в трудные минуты боевой обстановки, - написал командир части.

Ранее мы сообщали, что вернувшийся из зоны СВО боец из Менделеевска устроил дочерям сюрприз в школе.

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