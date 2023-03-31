В Челнах школьники на каникулах смогут зарабатывать до 22 тысяч рублей

Большая часть ребят будет оформлена в бюджетных организациях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время летних каникул школьники Набережных Челнов смогут заработать от 16 тысяч рублей. Такую суммы выплатят тем, кто будет трудиться в бюджетной сфере по два часа каждый будний день. Работающим во внебюджетной сфере заплатят 19,5 тысячи рублей. Также школьникам полагается материальная поддержка от министерства в размере 2250 рублей. Об этом рассказала руководитель Центра занятости населения города Татьяна Быданова.

В текущем году на зарплату школьникам их бюджета Набережных Челнов планируют выделить почти 14 миллионов рублей. За лето будет трудоустроено около трех тысяч ребят. Большая часть будет оформлена в бюджетных организациях.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Татарстане ЕГЭ будут сдавать 16,5 тысячи школьников.

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