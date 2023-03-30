В Татарстане выявили шесть случаев кори

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зафиксировано шесть случаев кори. Об этом заявил глава Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев. Он отметил, что в РТ и в Челнах будет проводиться иммунизация от этого заболевания. Она организуется там, где есть высокий риск распространения. В первую очередь прививки нужно сделать мигрантам и переселенцам.

Чтобы вакцинироваться, необходимо обратиться в поликлинику. Сама вакцина от кори скоро будет доставлена в учреждения. Бариев также отметил, что корь очень заразна.

Кроме того, в Набережных Челнах предстоит привить 40 тысяч человек от дифтерии и столбняка.

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